كتب- أحمد عادل:

في ليلة حزينة خيم السواد على قرية "شبرا هارس" التابعة لمركز طوخ بالقليوبية، بعدما استقبلت جثماني اثنين من أبنائها، الشابين "أحمد درويش" و"كريم مليجي"، اللذين لقيا مصرعهما في حادث مروع على الطريق الدائري بمنطقة السلام.

وكان قد اعتاد الصديقان "أحمد" و"كريم" اللذان نشآ سويًا، و5 آخرين من أبناء القرية على السعي وراء لقمة العيش في صباح كل يوم، قاصدين العاصمة الإدارية للعمل في صيانة أجهزة التكييف باليومية، على أن يعودوا في نهاية اليوم بعد أداء عملهم.

وبعد يوم عمل شاق، استقل الشابان رفقة باقي أصدقائهم سيارة "فان" للعودة إلى القرية بالقليوبية، ودون سابق إنذار اختلت عجلة القيادة في يد السائق على الطريق الدائري، ما أسفر عن اصطدامها بمحطة الأتوبيس الترددي الجديد بمنطقة السلام.

التصادم العنيف أودى بحياة الشابين على إثر إصابتهما بنزيف داخلي وكسور بالغة بعد وصولهما المستشفى بدقائق، بينما يصارع 2 آخران الموت في العناية المركزة، بالإضافة إلى إصابة 3 آخرين بكدمات بسيطة وتلقوا العلاج اللازم.

وشيع العشرات من أهالي قرية شبرا هارس جثماني الفقيدين اللذين كانا رمزًا للكفاح والشهامة إلى مثواهما الأخير وسط حالة من الحزن.

ومن جانبها، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث فور تلقيها البلاغ، وتبين من الفحص اصطدام سيارة الفان بمحطة الأتوبيس الترددي باتجاه السلام، وأسفر الحادث عن مصرع الشابين وإصابة 5 آخرين، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.