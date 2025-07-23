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تفاصيل حريق بجوار سور مترو رمسيس -صور

07:58 م الأربعاء 23 يوليه 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حريق بجوار سور مترو رمسيس
  • عرض 4 صورة
    حريق بجوار سور مترو رمسيس
  • عرض 4 صورة
    حريق بجوار سور مترو رمسيس
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كتب- صابر المحلاوي:

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق نشب في كمية من المخلفات بجوار سور المترو بمنطقة رمسيس، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق في المخلفات بالقرب من سور المترو، وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وتمكنت القوات من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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حريق بجوار سور مترو رمسيس قوات الحماية المدنية بالقاهرة سور المترو بمنطقة رمسيس
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