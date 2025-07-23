ضبط سائق دهس دراجة نارية أسفل سيارته النقل وفر هاربًا بالمعادي

كتب - عاطف مراد:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن قيام قائد سيارة "نصف نقل" بالاصطدام بدراجة نارية بالطريق العام بالقاهرة واستكمال السير بالدراجة أسفل السيارة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 20 يوليو الجارى، تمكنت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة المعادى من ضبط قائد سيارة "نصف نقل"، "لا يحمل ثمة تراخيص" ومقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، لقيامه بالسير بسرعة عالية ورعونة معرضاً حياته والمواطنين للخطر، وإصطدامه بدراجة نارية بالطريق قام قائدها بالنزول منها.

واستمر قائد السيارة في السير بالدراجة أسفلها محدثاً تلفيات بها، وبمواجهة قائد السيارة أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه خشية استيقافه لعدم حمله ترخيص.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.