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"اعتاد تعاطي الشابو".. تفاصيل التحقيقات في واقعة "بلطجي بولاق"

07:38 م الأربعاء 23 يوليو 2025

النيابة العامة

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كتب- صابر المحلاوي:

باشرت النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيقات في واقعة مقتل شاب يدعى "مايكل فريد" وإصابة اثنين آخرين بمنطقة بولاق الدكرور، على يد شاب اعتدى عليهم بسلاح أبيض في أثناء سيرهم بشارع الزريبة بناهيا.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها كاملة، كما قررت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا لسماع أقوالهم، وطلبت فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهم، ويدعى "أحمد"، واعتاد تعاطي لمادة "الشابو"، وكان في حالة هياج وقت ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى على المجني عليه "مايكل" بطعنة نافذة في الرقبة، ثم أصاب صيدليًا وشخصًا آخر أثناء مرورهما في الشارع، قبل أن يتمكن الأهالي من السيطرة عليه وتسليمه لقوات الأمن.

وأشارت المعاينة إلى أن الحادث وقع بشكل عشوائي ودون وجود خلافات سابقة بين الجاني والمجني عليهم.

كما قررت النيابة حبس المتهم لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، واستكمال التحقيقات.

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النيابة العامة مقتل شاب جريمة قتل بولاق الدكرور مايكل فريد مادة الشابو
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