كتب - رمضان يونس وأحمد عادل:

أودعت الدائرة "2" بمحكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، برئاسة المستشار محمد هشام محمد، أسباب حكمها في القضية رقم 8535 لسنة 2025 جنح مستأنف 6 أكتوبر المقيدة برقم 4648 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر، والمدان فيها 6 من موظفي شركة مقاولات ومكتب استشارات هندسية بالحبس 10 أعوام بتهمتي قتل 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين عن طريق الإهمال الخطأ على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر جراء انفجار "خط غاز".

وترأس هيئة الدائرة، المستشار أحمد هشام محمد، وعضوية المستشارين مصطفى غيضان وكريم الجندي، وكريم جلهوم، وسكرتارية محمود عبد العزيز ومحمد صلاح.

وبينت الحيثيات أن النيابة استجوبت المتهم الرئيسي في الدعوى، "محمد .أ" سائق اللودر المتسبب في كسر خط الغاز، وأنكر ما نسب إليه من اتهامات، و قرر بأنه حال مباشرته لعمله في موقع العمل وبصحبته المساح "عمر"، لإجراء أعمال التطوير والتوسيع بمحل الواقعة وإزالة طبقة 20 سم من الأسفلت لأنها لا تصلح للعمل، ثم حال مباشرته لعمله تفاجئ بوجود مهندس من الجهاز يسأله عن سبب تواجده فأخبره أنه من شركة "المليجي" ثم سأله عن التنسيق فطلب منه التوجه للمساح المسئول فذهب المهندس إليه وقام باستكمال الأعمال وفي آخر 10 سم لم يتلقى تحذيرات لوجود خط غاز في الأرض وحينها كسر خط الغاز، فابتعد بعيدا باللودر ثم أعقبه حدوث صوت شديد لتفريغ الهواء ونشب الحريق وأصاب المصابين وتفحمت السيارات المتواجدة بالمكان.

وأضاف "سائق اللودر" أن المهندس "محمد .و"، هو من يقوم بإسناد الأعمال إلى المساح "عمر"، وأن الأخير مهمته إخباره بالمسافات التي يقوم على أساس حسابها بالحفر، وأنه لم يقرر له المسافة المطلوب إزالتها وأخبره قائلا: (شيل طبقة السن وزي ما تيجي تيجي)، وأنه قام بصدم ماسورة الغاز كونها كانت على مقربة من طبقة السن، وأن المسئول عن توجيهه هو المساح وأنه لم يقم بتوجيهه أو تحذيره أنه اقترب من إزالة طبقة السن وأنه سوف يصطدم بماسورة الغاز.

ورفضت محكمة مستأنف جنح أكتوبر بالجيزة، استئناف المتهمين في حادث انفجار خط غاز أكتوبر بطريق الواحات والذي راح ضحاياه نحو 24 مواطن بين قتلي وجرحي، وأيدت الحكم الصادر ضد المتهمين بالسجن 10 سنوات من موظفي شركة مقاولات ومكتب استشارات هندسية بتهمتي القتل والإصابة الخطأ والإهمال.