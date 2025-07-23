كتب علاء عمران:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو مدته 3 دقائق، وثّق لحظات مؤثرة لفرحة النزلاء المُفرج عنهم، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لعدد من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

وكانت لجان متخصصة من قطاع الحماية المجتمعية قد فحصت ملفات النزلاء داخل المؤسسات العقابية على مستوى الجمهورية، وانتهت أعمالها إلى استحقاق 1056 نزيلًا للعفو وفق الشروط القانونية المحددة.

ويأتي الإفراج عن النزلاء في إطار التوجه نحو تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم النفسي والتأهيلي، تمهيدًا لدمجهم من جديد في المجتمع.