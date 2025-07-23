إعلان

الفرحة بتطل من عنيهم.. لحظة خروج 1056 نزيلًا بعفو رئاسي في ذكرى 23 يوليو

06:42 م الأربعاء 23 يوليو 2025

عفو رئاسي ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب علاء عمران:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو مدته 3 دقائق، وثّق لحظات مؤثرة لفرحة النزلاء المُفرج عنهم، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لعدد من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

وكانت لجان متخصصة من قطاع الحماية المجتمعية قد فحصت ملفات النزلاء داخل المؤسسات العقابية على مستوى الجمهورية، وانتهت أعمالها إلى استحقاق 1056 نزيلًا للعفو وفق الشروط القانونية المحددة.

ويأتي الإفراج عن النزلاء في إطار التوجه نحو تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم النفسي والتأهيلي، تمهيدًا لدمجهم من جديد في المجتمع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عفو رئاسي ذكرى 23 يوليو وزارة الداخلية قطاع الحماية المجتمعية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإفراج عن 1056 نزيلًا بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
رئيس الوزراء يكشف عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب والهندسة
تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)