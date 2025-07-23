

كتب - رمضان يونس:

رفضت الدائرة "9" مستأنف جنايات الجيزة، استئناف مدرس لغة عربية بإحدى المدارس الحكومية شكلا وموضوعا وأيدت حكم إدانته بالسجن المشدد 7 سنوات في واقعة اتهامه بهتك عرض تلميذه داخل المدرسة.

وأدانت الدائرة "3" جنايات العمرانية بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، مدرس بالسجن المشدد 7 سنوات في واقعة اتهامه بهتك عرض تلميذة داخل مدرسة حكومية.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 12828 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 5163 لسنة 2024 كُلي جنوب الجيزة، للمتهم "محمد.ش"، (مدرس لغة عربية)، تهمة هتك عرض طفلة، تبلغ من العمر 12عامًا، داخل الفصل بإحدى المدارس مستغلا حداثة سنها وضعف حيلتها وبنيانها وعدم تميزها، حال كونه من المتولين ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها وذلك في 29 سبتمبر 2024، دائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة.



وثبت في أوراق الدعوى، أنه بسؤال الطفلة المجني عليها، 7 أعوام، استدلالا بتحقيقات النيابة العامة قررت قيام المتهم مدرس اللغة العربية بالمدرسة بالاعتداء عليها، وذلك عقب انتهاء الحصة الدراسية بعد أن أخرج زملائها من الفصل.



واستجوبت النيابة العامة والد الطفلة الذي أكد أن نجلته أبلغته باعتداء مدرس اللغة العربية عليها أثناء تواجدها بالمدرسة، وأبلغ الشرطة التي ألقت القبض عليه وأقر بارتكاب الواقعة.

وأحال المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المدرس المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، التي عاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات لما أسند إليه من اتهام.