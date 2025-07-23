اخترقت السور الحديدي.. سقوط سيارة نقل من أعلى الدائري الإقليمي بالعياط

كتب- صابر المحلاوي:

انقلبت سيارة نقل ثقيل من أعلى كوبري الطريق الدائري الإقليمي، بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة ما أسفر عن سقوطها في الأراضي الزراعية أسفل الكوبري.

تلقى مركز شرطة العياط بلاغًا من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة نقل من أعلى الكوبري، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة برجال الحماية المدنية والإدارة العامة للمرور إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع السقوط.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحراف السيارة فجأة واختراقها السور الحديدي للكوبري، قبل أن تهوي من الأعلى وتسقط بشكل كامل في الأرض الزراعية.

وتجري في هذه الأثناء أعمال تمشيط مكثفة من قبل قوات الحماية المدنية للبحث عن قائد السيارة والتأكد من وجود أي مصابين، بينما تم رفع آثار الحادث جزئيًا لتسيير الحركة المرورية، وتستمر الجهات المعنية في الفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.