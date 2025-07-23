كتب- أحمد عادل:

كشف المحامي محمد رشوان، دفاع اللاعب السابق إبراهيم سعيد، عن صدور قرار من المحكمة باستثناء بعض المقتنيات من قرار الحجز على ممتلكاته، في إطار الدعوى المقامة من طليقته.

وقال رشوان، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه تقدم بطلب لاستثناء عدد من المقتنيات داخل المسكن المحجوز عليه، شملت "مشغولات ذهبية ومستندات هامة"، لحين الفصل في دعوى بطلان الحجز.

وأضاف أن المحكمة وافقت على الطلب، وتم تسليم المقتنيات المستثناة لإبراهيم سعيد بمحضر رسمي.

وكانت محكمة مدني القاهرة الجديدة، أجلت نظر دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، إلى جلسة 9 سبتمبر، لإعلان ابنتيه للحضور.

وفي وقت سابق، محكمة أسرة النزهة، حددت جلسة 3 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من اللاعب السابق إبراهيم سعيد، والتي يطالب فيها بضم حضانة ابنتيه إلى حضانته، بدلاً من والدتهما.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بشطب الدعوى المقامة من طليقة اللاعب، والتي طالبت فيها بإلزامه بسداد المصروفات الدراسية لابنتيه، وذلك لعدم حضورها جلسات المحاكمة.

كما كانت جهات التحقيق قد قررت إخلاء سبيل إبراهيم سعيد في القضايا المقامة ضده من طليقته وابنتيه، وذلك عقب قبول الطعن المقدم منه على حكم حبسه.