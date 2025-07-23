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في قضية المخدرات.. قرار عاجل من النيابة بشأن مطرب المهرجانات أمين خطاب

05:16 م الأربعاء 23 يوليه 2025

أمين خطاب

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كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد، حبس مطرب المهرجانات أمين خطاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثيرها، بعد ضبطه ضمن حملة مرورية للكشف عن السائقين المتعاطين.

وكانت قوة أمنية قد ألقت القبض على أمين خطاب برفقة 8 متهمين آخرين، أثناء حملة تفتيش مروري نُفّذت على طريق مصر – إسكندرية الصحراوي، بالتعاون بين الإدارة العامة للمرور وصندوق مكافحة الإدمان.

وكشفت التحقيقات الأولية أن نتيجة الكشف السريع على المتهمين أظهرت وجود آثار مواد مخدرة في العينات المبدئية الخاصة بهم، ما دفع النيابة إلى إصدار قرار بحجزهم لمدة 24 ساعة لحين عرضهم على مصلحة الطب الشرعي.

وفي ضوء ذلك، قررت النيابة عرض المتهمين، ومن بينهم أمين خطاب، على الطب الشرعي لسحب عينات دم منهم لتحليلها وبيان مدى تعاطيهم للمواد المخدرة، مع تحديد نوع المخدر المستخدم إن وُجد.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

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أمين خطاب مطرب المهرجانات أمين خطاب قضية المخدرات
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