كتب- أحمد أبو النجا:

استقبل المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، المستشار محمد شوقي، النائب العام، في زيارة رسمية بمقر رئاسة الهيئة، لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة توليه منصبه رئيسًا للنيابة الإدارية.

ورافق النائب العام وفد قضائي رفيع ضم كلًا من المستشار عمرو فاروق، مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة، والمستشار علي مختار، مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد البحراوي، رئيس المكتب الفني للنائب العام، والمستشار أحمد عبد العزيز، مدير المراسم بمكتب النائب العام.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، في بيان له، إنه كان في استقبالهم عدد من قيادات هيئة النيابة الإدارية، على رأسهم المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات.

وخلال اللقاء، رحب المستشار محمد الشناوي بالنائب العام والوفد القضائي المرافق له، مؤكدًا على ما تمثله هذه الزيارة من رسالة دعم وتقدير، تعكس عمق العلاقة والتنسيق المستمر بين النيابة الإدارية والنيابة العامة، في إطار التكامل المؤسسي لمنظومة العدالة المصرية.

من جانبه، أعرب المستشار محمد شوقي عن اعتزازه بالدور الحيوي الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد وصون المال العام، مؤكدًا أن الهيئة تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لضمان الانضباط الوظيفي وتحقيق العدالة الإدارية، متمنيًا التوفيق لرئيس الهيئة في أداء رسالته الوطنية الجليلة.

وتأتي هذه الزيارة في سياق التأكيد على وحدة الصف القضائي، وتعزيز جسور التواصل والتعاون بين الهيئات القضائية في سبيل ترسيخ دعائم دولة القانون.