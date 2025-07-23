10 مصابين في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق السياحي بالجيزة

كتب - علاء عمران:

شهد الطريق السياحي بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، حادث انقلاب سيارة ميكروباص أثناء سيرها في اتجاه المنيب، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، فانتقلت قوات الأمن على الفور إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين وقوع انقلاب الميكروباص أثناء سيره، ما تسبب في إصابة الركاب بجروح وكسور متفرقة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، كما تم تحرير المحضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول ملابسات الحادث.