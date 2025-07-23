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أمن المنافذ يحبط محاولات تهريب بضائع ومخدرات خلال 24 ساعة

12:59 م الأربعاء 23 يوليو 2025

أمن المنافذ

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كتب – علاء عمران:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات أمنية موسعة استهدفت مواجهة كافة صور التهريب، مع تشديد السيطرة على جميع المنافذ بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأسفرت جهود الإدارات خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، إلى جانب قضية تهريب وحيازة مواد وأقراص مخدرة، و2743 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم تنفيذ 222 حكمًا قضائيًا، وضبط 36 قضية في مجال الأمن العام، إضافة إلى إحباط قضيتي هجرة غير شرعية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع مواصلة الحملات الأمنية لإحكام السيطرة على جميع المنافذ.

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وزارة الداخلية حملات أمنية التهريب مخالفات مرورية
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