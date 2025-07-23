كتب- أحمد أبو النجا:

لقى عنصران جنائيان شديدا الخطورة، من تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، مصرعهما عقب تبادل لإطلاق النيران مع القوات بمحافظة أسيوط.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أكدت قيام العنصرين – واللذين سبق اتهامهما والحكم عليهما في عدد (26) جناية، ومطلوب ضبطهما في قضايا (شروع في قتل – مخدرات – سلاح ناري – سرقة بالإكراه – بلطجة – مشاجرة – إطلاق أعيرة نارية) – بجلب كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط، حيث بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، فتمت مبادلتهما إطلاق النيران، ما أسفر عن مصرعهما.

وأسفر التعامل عن ضبط (18 كيلوجرامًا من مخدري الحشيش والشابو)، بالإضافة إلى (23 قطعة سلاح ناري: 9 بنادق آلية و14 بندقية خرطوش)، وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (10 ملايين جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.