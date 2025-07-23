استئناف 6 متهمين بقضية انفجار خط غاز الواحات على حبسهم 10 سنوات اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من 6 متهمين في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات.

كانت المحكمة حددت في وقت سابق جلسة 9 يوليو الجاري لبدء أولى جلسات نظر الاستئناف على الحكم الصادر بحبس المتهمين لمدة عشر سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ والإهمال الفني ومخالفة الضوابط المنظمة لأعمال الحفر قرب شبكات الغاز الطبيعي، في حادث الانفجار الذي وقع أواخر أبريل الماضي وأسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين.

وصدر الحكم حضوريًا بحق 5 متهمين وغيابيًا بحق المتهم السادس، وشملت قائمة المتهمين مهندسين ومشرفين فنيين وسائق لودر ومساح ميداني ومهندس استشاري تغيّب عن حضور الجلسة، واتهموا بالإخلال باشتراطات السلامة خلال تنفيذ أعمال الحفر ما أدى إلى تسرب الغاز وحدوث الانفجار.