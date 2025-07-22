إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة نصف نقل بالصحراوي

كتب - محمد شعبان:

أصيب 10 عمال في انقلاب سيارة نصف نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة علميات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل كوبري الخطاطبة.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة نصف نقل تقل مجموعة من العمال في طريقهم من القاهرة إلى الإسكندرية تحديدا بالطريق البطيء.

أسفر عن الحادث سقوط 10 مصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج مع تجنيب آثار الحادث نهر الطريق.