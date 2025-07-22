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إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة مخزن في الشرابية

10:13 م الثلاثاء 22 يوليه 2025

تعبيرية

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كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق في الشرابية، إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة مخزن بأسلوب "التسلق".

وتمكن رجال المباحث من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشرابية؛ لقيامهما بسرقة بعض المحتويات من داخل مخزن كائن بدائرة القسم بأسلوب "التسلق".

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وكذا عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات المستولى عليها.

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إحالة عاطلين للمحاكمة سرقة مخزن في الشرابية إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة ضبط كل المسروقات
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