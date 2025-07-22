إعلان

9 مصابين في اصطدام سيارة فان بمحطة الأتوبيس الترددي بالسلام

08:16 م الثلاثاء 22 يوليه 2025

حادث تصادم - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيب 9 أشخاص في اصطدام سيارة سوزوكي بمحطة الأتوبيس الترددي أعلى السلام، اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري بالسلام.

تبين بالفحص اصطدام سيارة فان بمحطة الأتوبيس الترددي اتجاه السلام، مما أسفر عن سقوط 9 مصابين نقلوا إلى مستشفى السلام للعلاج.

تحرر المحضر اللازم، وجنبت إدارة المرور حطام السيارة نهر الطريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأتوبيس الترددي القاهرة المرور الطريق الدائري شرطة النجدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أوائل الثانوية العامة| دموع الفرح في الغربية.. "مريم" حجزت مقعدها بين أوائل الجمهورية
أوائل الثانوية العامة| نوران سادس الجمهورية تحلم باستكمال "مثلث الطب" في أسرتها
مجدي الجلاد عن قُبلات المعجبات لراغب علامة: "اللي ما يمنعهاش راجلها وأسرتها الدولة تمنعها"