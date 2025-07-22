9 مصابين في اصطدام سيارة فان بمحطة الأتوبيس الترددي بالسلام

كتب - محمد شعبان:

أصيب 9 أشخاص في اصطدام سيارة سوزوكي بمحطة الأتوبيس الترددي أعلى السلام، اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري بالسلام.

تبين بالفحص اصطدام سيارة فان بمحطة الأتوبيس الترددي اتجاه السلام، مما أسفر عن سقوط 9 مصابين نقلوا إلى مستشفى السلام للعلاج.

تحرر المحضر اللازم، وجنبت إدارة المرور حطام السيارة نهر الطريق.