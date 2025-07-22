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مصدر أمني: 35 مصابا بحالات اختناق حصيلة حريق مخزن أكتوبر

08:09 م الثلاثاء 22 يوليه 2025

حريق مخزن تابع لشركة نسكافيه بأكتوبر

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كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني إن الحصيلة النهائية لحريق مخزن تابع لشركة بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادس من أكتوبر 35 مصابا بينهم شرطي جميعهم حالات اختناق باستثناء مصاب بكسر بالساق.

أضاف المصدر في تصريحات لمصراوي أن رجال الدفاع المدني كافحوا النيران على مساحة ليست بالصغيرة "500 متر" فضلا عن توالي انفجار منتجات الشركة.

أوضح المصدر أن جهود رجال الدفاع المدني ساهمت في تقليل حجم الخسائر لافتًا إلى تمركز سيارات الإطفاء بموقع الحريق بقيادة مدي قطاع أكتوبر لمواصلة عملية التبريد ومنع تجدد النيران.

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