ليلة الرعب في عقار أرض اللواء.. نار وصرخات وجثث محترقة

كتب - محمد شعبان:

في قلب أرض اللواء، ابتلعت النيران طابقًا بعقار سكني ومعها حياة بنتين أكبرهما 15 عاما. شارع ترعة المجنونة بمنطقة أرض اللواء لم يكن ككل ليلة، هدوء نسبي سرعان ما تحول إلى صرخات ودخان أسود يبتلع السماء.

الساعة تقترب من السادسة مساء، حين اندلع حريق مفاجئ في عقارين متجاورين مكوّنين من 3 طوابق، وتحديدًا في الطابق الأخير، النار كانت تلتهم كل شيء كأنها في سباق مع الزمن.

قرب مدرسة المجنونة، 5 سيارات مطافي وصلت بسرعة، لكن اللهيب كان أسرع. الأنفاس ثقيلة، والصرخات تهز الشارع الضيق، رجال الحماية المدنية بدأوا معركة إنقاذ شرسة وسط النيران والدخان الخانق.

وسط المعركة، تم إنقاذ شاب يُدعى عثمان محمد حلمي محمد 29 عاما، مصاب بحروق من الدرجة الثانية بنسبة تصل لـ60% حالته حرجة، وآخر بأزمة قلبية وتم نقلهما إلى مستشفى إمبابة العام.

لم تنته الكارثة عند هذا الحد، فبينما كان رجال المطافئ يفتشون الطابق المحترق، عثروا على جثتين متفحمتين لفتاتين شقيقتين (سلسبيل - أسماء) 14 و15 عاما، اختطفت النار أرواحهما قبل أن تُخمد.

حالتان اختناق لسامح منير شفيق 30 عاما وشاكر فاروق عطية 50 عاما تم التعامل معهما في موقع الحريق، ولاتزال التحقيقات جارية لمعرفة سبب الكارثة، هل هو ماس كهربائي؟ أم شيء آخر أكثر غموضًا؟