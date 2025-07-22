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جريمة بسبب لعبة.. طالب يقتل سيدة ويحرق شقتها في الشرقية

06:37 م الثلاثاء 22 يوليه 2025

الجاني

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القاهرة - مصراوي:

تبلغ لمركز شرطة كفر صقر بمديرية أمن الشرقية بتاريخ 20 الجارى من الأهالى بنشوب حريق بإحدى الشقق المستأجرة لربة منزل وإخماد الحريق وعُثر بالشقة على جثة مستأجرتها وبها عدد من الطعنات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة البحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة طالب 17 عاما وبمواجهته اعترف بارتكابها بقصد السرقة.

المتهم اعتاد ممارسة لعبة المراهنات منذ عدة أشهر عبر أحد التطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعى ولخسارته المالية المتعددة سرق مبالغ مالية من والده (يعمل بمجال المقاولات).

وعقب تضييق الخناق عليه من أسرته بعد اكتشاف أمره، واستمراره فى ممارسة اللعبة وحاجته للأموال اختمر فى ذهنه قتل المجنى عليها وسرقتها " لعلمه بأنها تقطن بالشقة محل الواقعة بمفردها.

دخل الجاني لشقة المجنى عليها وسدد لها طعنات بسلاح أبيض وعقب تأكده من وفاتها سرق مبلغ مالى وأتلف وحدة تخزين كاميرات المراقبة بالعقار وأضرم النيران بالشقة لمحاولة إخفاء معالم الجريمة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة والمبلغ المالى المستولى عليه.

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لعبة مراهنات الشرقية جريمة قتل سرقة
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