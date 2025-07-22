كتب- صابر المحلاوي:

تُجري النيابة العامة بالعمرانية تحقيقاتها في واقعة اتهام ربة منزل وشقيق زوجها بإقامة علاقة غير شرعية داخل شقة الزوجية، بعدما ضبطهما الزوج في وضع مُخل داخل غرفة نومه.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الزوج "أحمد ح."، 33 عامًا، تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة العمرانية، أفاد فيه بضبط زوجته "هـ.ع."، 25 عامًا، وشقيقه "خالد ح."، 30 عامًا، داخل شقته في وضع مُخل بالآداب.

واستمعت النيابة لأقوال الزوج، الذي أكد أنه عاد إلى منزله في وقت غير معتاد، فلاحظ أن باب غرفة النوم مغلق من الداخل، وبكسره فوجئ بشقيقه يقفز من شرفة الغرفة محاولًا الهرب، بينما حاولت الزوجة التبرير مدعيةً أن الشقيق حاول الاعتداء عليها.

وبمواجهة المتهمين، أقر شقيق الزوج بوجود علاقة غير شرعية بينه وبين زوجة شقيقه استمرت عدة أشهر، كما أقرت الزوجة بتفاصيل الواقعة.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع طلب تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.