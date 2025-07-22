أمن المنافذ يضبط 24 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته المكثفة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ الجمركية بالدولة، ومكافحة كافة صور التهريب، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأسفرت جهود القطاع، خلال 24 ساعة، عن ضبط قضية تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى 2358 مخالفة مرورية متنوعة، في إطار جهود ضبط الحالة المرورية داخل المنافذ.

كما تمكنت الحملات من ضبط 20 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 186 حكمًا قضائيًا متنوعًا، فضلًا عن ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع القضايا المضبوطة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها على مدار الساعة لتأمين منافذ الجمهورية كافة، والتصدي لأي محاولات للإخلال بالنظام أو مخالفة القوانين.