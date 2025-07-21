إعلان

كواليس القبض على بلوجر بتهمة الإساءة لموظف بجهة حكومية في الشيخ زايد

08:46 م الإثنين 21 يوليو 2025

المتهمة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

في زمن أصبح فيه "الترند" هدف، والمشاهدات أغلى من الحقيقة، ظهر فصل جديد من فصول الإساءة الإلكترونية، والضحية هذه المرة جهة حكومية والمتهمة صانعة محتوى.

بطل الواقعة موظف بجهة حكومية، فوجئ بمقاطع فيديو منتشرة عبر السوشيال ميديا تحوي اتهامات جارحة، وتشهير بمسؤولين في مكان عمله.

صاحبة الفيديو صانعة محتوى "بلوجر" استغلت قناتها لتوجيه اتهامات علنية، وتشويه صورة الجهة التي ينتمي لها الموظف دون دليل.

بلاغ رسمي وصل لأجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، من الموظف المتضرر مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة اتهم فيه صانعة المحتوى بالإساءة والتشهير عمدًا.

وبالفحص والتحريات، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمة، وتبين أنها مقيمة بمدينة الشيخ زايد، وتدير قناتها من هناك.

قوة أمنية ألقت القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بفعلتها بصراحة "علشان المشاهدات والربح" واتخذت الشرطة الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صانعة محتوى بلوجر تشويه سمعة جهة حكومية الجيزة الشيخ زايد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

خلال ساعات.. إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025