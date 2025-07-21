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حريق يضرب بدروم شركة "عمر أفندي" في حلوان

06:50 م الإثنين 21 يوليه 2025

سيارات إطفاء - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل بدروم تابع لشركة "عمر أفندي" بمنطقة مساكن أطلس 6 التابعة لحي حلوان، دون إصابات.

وشهدت المنطقة حالة من الاستنفار عقب تصاعد الأدخنة من أسفل العقار، حيث تم الدفع بسيارة إطفاء واحدة نجحت في السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي المبنى.

وبحسب المعاينة الأولية، فإن الحريق اندلع داخل البدروم بالعقار المكون من 4 أدوار، دون تسجيل أي إصابات.

وتحرر المحضر اللازم مع انتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر.

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حريق عمر أفندي حلوان بدروم شركة مساكن أطلس الحماية المدنية القاهرة
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