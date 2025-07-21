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10 متهمين وأسلحة نارية.. كواليس مشاجرة أرعبت أهالي شبرا الخيمة

06:12 م الإثنين 21 يوليه 2025

المتهمون

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القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص وإطلاق أحدهم أعيرة نارية من بندقية خرطوش بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات، وأنه بتاريخ 18 يوليو الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول 4 أشخاص وطرف ثان 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية جميعهم مقيمين بدائرة القسم؛ بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تعدى الطرفان خلالها بالضرب على بعضهم وأطلق الطرف الثانى أعيرة نارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم محدثين إصابة الطرف الأول وتم نقلهم لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

أمكن ضبط الطرف الثانى وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة (بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش) مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

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