إعلان

المستشار أسامة شلبي يستقبل وزير الشباب والرياضة للتهنئة بتولي رئاسة مجلس الدولة

04:13 م الإثنين 21 يوليو 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – أحمد أبو النجا:

استقبل المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك بمقر قصر الأميرة فوقية بالدقي، بحضور عدد من المستشارين أعضاء المجلس الخاص، ولفيف من قضاة مجلس الدولة، لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة المجلس.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تهانيه للمستشار أسامة شلبي، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد، ومؤكدًا دور مجلس الدولة في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون.

وأعرب المستشار أسامة شلبي عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بجهود وزارة الشباب والرياضة في دعم وتنمية الشباب المصري، وتعزيز القيم الوطنية من خلال البرامج والأنشطة المتنوعة التي تنفذها الوزارة على مستوى الجمهورية.

وأكد شلبي خالص شكره للدكتور أشرف صبحي، متمنيًا استمرار التعاون والتواصل بين مجلس الدولة ووزارة الشباب والرياضة، بما يحقق مزيدًا من الرفعة والتقدم لوطننا الحبيب.

رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الشباب والرياضة (2) (1)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسامة شلبي مجلس الدولة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بث مباشر- موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وتحذير مهم للطلاب
شائعات تسريب نتائج الثانوية العامة 2025.. والتعليم ترد بحزم: "لا اختراق للكنترولات"
الساعات الحاسمة.. «التعليم» تضع اللمسات الأخيرة لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025