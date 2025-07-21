كتب – أحمد أبو النجا:

استقبل المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك بمقر قصر الأميرة فوقية بالدقي، بحضور عدد من المستشارين أعضاء المجلس الخاص، ولفيف من قضاة مجلس الدولة، لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة المجلس.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تهانيه للمستشار أسامة شلبي، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد، ومؤكدًا دور مجلس الدولة في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون.

وأعرب المستشار أسامة شلبي عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بجهود وزارة الشباب والرياضة في دعم وتنمية الشباب المصري، وتعزيز القيم الوطنية من خلال البرامج والأنشطة المتنوعة التي تنفذها الوزارة على مستوى الجمهورية.

وأكد شلبي خالص شكره للدكتور أشرف صبحي، متمنيًا استمرار التعاون والتواصل بين مجلس الدولة ووزارة الشباب والرياضة، بما يحقق مزيدًا من الرفعة والتقدم لوطننا الحبيب.