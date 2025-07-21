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بمجموع 65%.. الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة 2025 - 2026

01:41 م الإثنين 21 يوليو 2025

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

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كتب- علاء عمران:

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2025 - 2026، من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثانوية الأزهرية، بحد أدنى مجموع 65% للعام الحالي أو العام الماضي، وكذلك الحاصلين على ليسانس الحقوق من الذكور والإناث، وبكالوريوس التربية الرياضية من الإناث، بتقدير حد أدنى "مقبول"، بالإضافة إلى المؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجًا في قطاعات وزارة الداخلية من الذكور والإناث، بتقدير حد أدنى "جيد".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، اللواء دكتور هاني أبو المكارم، اليوم الإثنين، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

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وزير الداخلية قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة أكاديمية الشرطة
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