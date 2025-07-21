في 24 ساعة.. الداخلية تضبط 310 قضية مخدرات و84 ألف حكم قضائي

كتب – علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بجميع مديريات الأمن، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 310 قضايا مخدرات بحوزة 345 متهماً، و135 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 84.082 حكماً قضائياً متنوعاً.

كما تم ضبط تشكيل عصابي في مجال المخدرات، و23 متهماً هارباً، و12 من مرتكبي أعمال البلطجة، إضافة إلى 242 دراجة نارية مخالفة، و23,714 مخالفة مرورية. وأظهرت نتائج فحص 58 سائقاً على الطرق السريعة تعاطي 11 منهم للمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية لتحقيق الانضباط ومواجهة الجريمة بكافة أشكالها.

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