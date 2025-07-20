قرار جديد ضد 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في أوسيم

حبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات

كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح أوسيم، حبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في منطقة أوسيم بالجيزة.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم، لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانون.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في أوسيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عددًا من الأشخاص في التنقيب عن الآثار داخل عقار في أوسيم.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على مالك العقار وإبنه وشخص آخر، وتم العثور على آثار للحفر، وأدوات تستخدم في التنقيب، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.