"خطف بنت في أتوبيس؟".. حقيقة صورة سيدة وطفلة أشعلت السوشيال ميديا

القاهرة - مصراوي:

خلال الساعات الأخيرة انتشرت كالنار في الهشيم صور لسيدة تستقل أتوبيس نقل عام بالقاهرة وبصحبتها طفلة صغيرة يشتبه في كونها مخطوفة.

تعاطف البعض، وهاجم آخرون، وبين ذلك وذاك، اشتعلت مواقع التواصل بتعليقات تتراوح بين الخوف والغضب والشك وسط مطالبات بإبلاغ الشرطة للتدخل لكن للحقيقة وجه آخر.

رجال الأمن تحرّكوا فورًا، وبعد فحص الصور والتوصل لهوية السيدة، تم استدعاؤها وسؤالها فكانت المفاجأة. الطفلة ليست غريبة عنها بل "حفيدتها"، وقدمت شهادة ميلاد تثبت ذلك.

بعدها حضرت الأم شخصيًا، وأكدت رواية والدتها، وقدمت الأوراق التي تثبت أن الطفلة ابنتها بالفعل، وأنها تركتها لدى الجدة لرعايتها أثناء عملها.

القصة التي بدأت باتهامات وانتهت باعتذار صامت من مواقع التواصل، وتم تسليم الطفلة لأمها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.