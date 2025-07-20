إعلان

"خطف بنت في أتوبيس؟".. حقيقة صورة سيدة وطفلة أشعلت السوشيال ميديا

07:25 م الأحد 20 يوليه 2025

منشور متداول

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

خلال الساعات الأخيرة انتشرت كالنار في الهشيم صور لسيدة تستقل أتوبيس نقل عام بالقاهرة وبصحبتها طفلة صغيرة يشتبه في كونها مخطوفة.

تعاطف البعض، وهاجم آخرون، وبين ذلك وذاك، اشتعلت مواقع التواصل بتعليقات تتراوح بين الخوف والغضب والشك وسط مطالبات بإبلاغ الشرطة للتدخل لكن للحقيقة وجه آخر.

رجال الأمن تحرّكوا فورًا، وبعد فحص الصور والتوصل لهوية السيدة، تم استدعاؤها وسؤالها فكانت المفاجأة. الطفلة ليست غريبة عنها بل "حفيدتها"، وقدمت شهادة ميلاد تثبت ذلك.

بعدها حضرت الأم شخصيًا، وأكدت رواية والدتها، وقدمت الأوراق التي تثبت أن الطفلة ابنتها بالفعل، وأنها تركتها لدى الجدة لرعايتها أثناء عملها.

القصة التي بدأت باتهامات وانتهت باعتذار صامت من مواقع التواصل، وتم تسليم الطفلة لأمها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خطف طفلة أتوبيس القاهرة الفيسبوك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حاول استهداف الطائرة الرئاسية.. من هو علاء السماحي عضو "حسم" الإخوانية؟
ضحية حسم الإرهابية.. ماذا نعرف عن الشهيد المهندس مصطفى أنور؟
سر استقالة وزيرة البيئة.. وما منصبها الجديد؟