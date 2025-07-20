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ضبط قائد موتوسيكل بسبب حركاته الاستعراضية بالبحيرة

07:17 م الأحد 20 يوليو 2025

قائد دراجة نارية

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القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات مباحث البحيرة ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن أداء قائد دراجة نارية حركات استعراضية حال سيره بأحد الطرق معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو (سارية التراخيص) وقائدها طالب مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة "لا يحمل رخصة قيادة".

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد الاستعراض، وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

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حركات استعراضية دراجة نارية قائد دراجة نارية البحيرة المحمودية
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