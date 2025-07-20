كتب- أحمد عادل:

تحفظت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، على البلوجر هدير عبدالرازق، لصدور حكم قضائي غيابي بحبسها سنة، في اتهامها بنشر الفسق والفجور.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، أصدرت حكمها بتأييد حكم أول درجة الصادر بحق البلوجر هدير عبد الرازق بالحبس سنة، لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

وكانت أودعت المحكمة الاقتصادية حكمًا بحبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة مع الشغل وتغريمها 100 ألف جنيه، لاتهامها بنشر محتوى غير لائق، ونشر الفسق والفجور.

وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة استقر في وجدانها، لما جرى من تحقيقات، أن جهات التحقيق عثرت على 11 فيديو فاضح داخل هاتف المتهمة بعد القبض عليها، تحتوي على محتوى خادش للحياء، وأن المتهمة حققت أرباحًا مالية وصلت إلى 1486 دولارًا من خلال البث المباشر لمحتوى مخل عبر حساباتها.

وتابعت الحيثيات أن المتهمة قامت بنشر مقاطع مصورة غير لائقة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إيحاءات وحركات غير مناسبة. وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمة استخدمت عبارات وحركات مثيرة للجدل بهدف جذب مزيد من المتابعين وتحقيق الأرباح، لذلك قررت المحكمة معاقبتها بالحبس لمدة سنة، وتغريمها 100 ألف جنيه.