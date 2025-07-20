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ابن يهدد والدته المسنة بمساعدة زوجته وأطفاله بالإسكندرية

07:14 م الأحد 20 يوليو 2025

ابن يهدد والدته

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القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تضرر سيدة مسنة من قيام زوجة وأطفال ابنها بتهديدها والإساءة إليها بالإسكندرية.

بالفحص وسؤال الشاكية قررت بأنها مقيمة طرف المشكو فى حقهم وقيامهم بالتعدى عليها بالسب لخلافات عائلية.

وبتاريخ 6 الجارى تم تحرير محضر فى هذا الشأن، وقاموا بالتصالح عقب ذلك، وأقرت بتنازلها عن شكواها.

وأفادت بأن ابنتها المقيمة بالخارج نشرت مقطع الفيديو دون علمها بتصالحها والمشكو فى حقهم.

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ابن يهدد والدته ابن يسب والدته مأساة مسنة الإسكندرية
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