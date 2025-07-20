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طفل يقود سيارة نقل في البحيرة.. ووالده: "كنت جنبه"

06:58 م الأحد 20 يوليو 2025

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القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيادة طفل لسيارة نقل بأحد الطرق بمحافظة البحيرة معرضا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد السيارة وقائدها (طفل 10سنوات)، وتم ضبطه ووالده "مالك السيارة" مقيمان بمحافظة البحيرة. وبسؤاله أفاد بأنه كان بجوار ابنه فى السيارة وقت ارتكاب الواقعة.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومالكها.

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طفل يقود سيارة سيارة نقل البحيرة فيديو
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