إعلان

النار مسكت في المطبخ.. السيطرة على حريق في محل كشرى بحدائق القبة

06:06 م الأحد 20 يوليه 2025

السيطرة على حريق في محل كشرى بحدائق القبة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود الشوربجي:

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق محدود اندلع داخل مطبخ محل كشري شهير في شارع مصر والسودان بحدائق القبة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من غرفة علميات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد باندلاع حريق في مطبخ محل كشري شهير في شارع مصر والسودان بحدائق القبة.

على الفور انتقلت سيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على حريق المطبخ وإخماده بدون إصابات أو خسائر بشرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الحماية المدنية محل كشري مصر والسودان حدائق القبة مديرية أمن القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حاول استهداف الطائرة الرئاسية.. من هو علاء السماحي عضو "حسم" الإخوانية؟
ضحية حسم الإرهابية.. ماذا نعرف عن الشهيد المهندس مصطفى أنور؟
سر استقالة وزيرة البيئة.. وما منصبها الجديد؟