النار مسكت في المطبخ.. السيطرة على حريق في محل كشرى بحدائق القبة

السيطرة على حريق في محل كشرى بحدائق القبة

كتب- محمود الشوربجي:

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق محدود اندلع داخل مطبخ محل كشري شهير في شارع مصر والسودان بحدائق القبة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من غرفة علميات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد باندلاع حريق في مطبخ محل كشري شهير في شارع مصر والسودان بحدائق القبة.

على الفور انتقلت سيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على حريق المطبخ وإخماده بدون إصابات أو خسائر بشرية.