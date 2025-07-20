طوارئ في أكتوبر بسبب "نسناس"

كتب - محمد شعبان:

في مشهد أقرب لأفلام الكارتون، تحول طريق مصر - إسكندرية الصحراوي إلى ساحة مطاردة غريبة بطلها "نسناس" كان برفقة سيدة خليجية.

فجأة تحولت الرحلة إلى مغامرة هوليوودية، حين قرر الحيوان كسر قواعد الركوب والانطلاق بحرية. قفز فجأة واعتلى عامود إنارة وسط ذهول المارة.

الحادثة الغريبة استدعت استنفارًا أمنيًا وبيطريًا، بعدما تبيّن أن الحيوان غير مرخص، وتخضع صاحبته الآن للتحقيق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

التحريات مستمرة والنسناس لا يزال طليقًا حتى إشعار آخر، فهل تنجح المأمورية في الإمساك به قبل أن يصنع مغامرة جديدة؟.