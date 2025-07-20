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الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء سائق نقل على آخر بالشرقية

05:16 م الأحد 20 يوليو 2025

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي أحد الأشخاص يستقل سيارة "ربع نقل" بالسب على قائد إحدى السيارات بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (عامل - مقيم بالقاهرة)، وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين القائم على النشر لخلافات على أولوية المرور بين السيارة التي يستقلها والأخر بإحدى الطرق بالشرقية قام على إثرها بالتعدي عليه بالسب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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