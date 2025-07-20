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تيسيرات بالجوازات للمسنين وذوي الهمم.. والداخلية تؤكد: البعد الإنساني أولوية

12:16 م الأحد 20 يوليه 2025

الإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية

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كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية جهودها في تفعيل الإجراءات الهادفة إلى التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، وذلك في إطار سياستها الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي هذا السياق، واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ خطوات عملية لرصد الحالات الإنسانية بين المترددين على أقسامها المختلفة بجميع المحافظات، وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، بما يعكس احترام الوزارة للبعد الإنساني في تقديم الخدمات.

وقد استقبلت أقسام الإدارة عددًا من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بسهولة ويُسر.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في التيسير على المواطنين داخل المواقع الشرطية، باعتبار ذلك أحد الثوابت الجوهرية التي تقوم عليها منظومة الأمن المعاصرة.

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وزارة الداخلية ذوي الهمم الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية
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