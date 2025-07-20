نادية تطلب خلع زوجها: "سيبني في عز تعب أمي وراح يتجوز عليا"

كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "نادية.ك" دعوى خُلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإنهاء علاقتها الزوجية بعد 6 سنوات من الزواج، مبررة طلبها بتخلي زوجها عنها في أصعب الأوقات، وانشغاله بالزواج من أخرى بينما كانت تمر بأزمة صحية ونفسية بسبب مرض والدتها.

وقالت الزوجة في دعواها، المقيدة برقم 672 لسنة 2024: "تزوجت من أحمد.م، وأنجبت منه طفلين، وكنا نعيش حياة مستقرة حتى أُصيبت والدتي بجلطة مفاجئة تسببت في شلل نصفي، وأصبحت في حاجة لرعاية يومية مكثفة".

وأضافت: "وقفت جنبه وقت ما كان مديون ومكسور، اشتغلت وساعدته لحد ما وقف على رجليه، ولما أمي تعبت، طلبت منه يقف جنبي شوية، خصوصًا وأنا بين الشغل والمستشفى والبيت، لكنه قال لي: مش قادر أعيش وسط المرض.. وبعدها بشهر عرفت إنه بيجهز للجواز من واحدة تانية".

وتابعت نادية: "مكنتش معترضة على زواجه، بس التوقيت كسرني.. وأنا بشيل أمي من على السرير وأجري بيها على الطوارئ، كنت بعيط من القهر والتعب، وحسيت وقتها إنه خان العشرة".

وأكدت أن العلاقة بينهما تحولت إلى مشاحنات مستمرة، وانقطع عنها ماديًا وعاطفيًا، ورفض تطليقها رغم طلبها ذلك وديًا، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء.

واختتمت نادية حديثها قائلة: "أنا مش عايزة منه لا فلوس ولا ندم، ولا حتى أسف.. كل اللي عايزاه أعيش بكرامتي، وأربي أولادي بعيد عن الوجع ده"، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة، ولم يُفصل فيها حتى الآن.