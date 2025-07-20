استئناف البلوجر روكي أحمد على حكم حبسها عامًا أمام "الاقتصادية"

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد، استئناف البلوجر "روكي أحمد" على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها 100 ألف جنيه، وذلك في القضية المتهمة فيها بالاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمها في وقت سابق، بمعاقبة المتهمة بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها 100 ألف جنيه، على خلفية نشرها محتوىً مرئيًا وصف بـ"المخل والخادش للحياء"، يتضمن تحريضًا على الفسق والفجور، وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 10322 لسنة 2024، أن المتهمة، وشهرتها "روكي أحمد"، اعتدت على قيم ومبادئ المجتمع المصري من خلال نشر صور ومقاطع فيديو مخلة عبر حساباتها الشخصية، مقابل حصولها على مقابل مادي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة أنشأت وأدارت حسابات إلكترونية بغرض تسهيل ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، كما تضمنت تحقيقات النيابة اتهامها بإعلان دعوات تتضمن إغراء للدعارة، وممارسة أعمال منافية للآداب مقابل أجر مادي، دون تمييز.