كتب- أحمد عادل:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"، وبحوزتهم 400 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون ومبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية".

وكانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام تشكيل عصابى يضم عناصر جنائية شديدة الخطورة "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" بمحاولة جلب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة تمهيداً لتهريبها لاحدى الدول.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تتبع عناصر التشكيل، وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم، وبحوزتهم (400 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون - مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية")، وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة بالدولة المستهدفة حوالي 520 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.