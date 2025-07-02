

كتب - أحمد عادل:

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي زعم خلاله أحد الأشخاص تعرّضه للتعنت من رجل مرور ورفض الأخير تسليمه سيارته بالمخالفة للقانون.

وتبين بالفحص أنه بتاريخ 28 يونيو، وأثناء تنفيذ حملة مرورية بدائرة قسم شرطة بولاق، ضبطت قوات الأمن سيارة ميكروباص منتهية التراخيص، مملوكة لإحدى السيدات، وكان يقودها شخص لا يحمل أي تراخيص، ثم ترك السيارة بمكان الضبط وغادر الموقع.

وفي وقت لاحق، حضر قائد السيارة – وهو الشخص الذي قام بتصوير المقطع المتداول – وطلب استلام السيارة دون تقديم أي مستندات قانونية، ما دفعه إلى افتعال مشادة كلامية مع أحد رجال المرور، وادّعى خلالها تعرّضه للتعنت ورفض تسليمه المركبة.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الشخص القائم على تصوير المقطع، وهو سائق مقيم بمحافظة الجيزة، وباستجوابه أقر بملكيته للسيارة بموجب عقد ابتدائي، كما اعترف بتصوير الفيديو في محاولة لمنع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بشأن السيارة وقائدها.