معاكسة فتاة تشعل مشاجرة مسلحة بحلوان.. والأمن يتدخل فورًا

كتب -عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة نارية بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة.

وتبين بالفحص أنه بتاريخ 29 يونيو، نشبت مشاجرة بين طرف أول مكوّن من 5 أشخاص، وطرف ثان يضم 4 آخرين – وجميعهم مقيمون بدائرة القسم – وذلك على خلفية قيام أحد أفراد الطرف الثانى بمعاكسة شقيقة 3 من أفراد الطرف الأول، ما أدى إلى نشوب خلاف تطور إلى اشتباك بين الجانبين، دون وقوع إصابات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة في حينه، وضبطت بحوزة الطرف الأول 3 أسلحة نارية محلية الصنع (فرد خرطوش). وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.