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"ضربه بمطواة وساطور".. ماذا جاء في التقرير الطبي لواقعة اعتداء شاب على آخر بالسيدة؟

05:54 م الأربعاء 02 يوليه 2025

تعبيرية

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كتب- أحمد عادل:

شهدت منطقة السيدة زينب واقعة اعتداء مروعة، بعدما أقدم شاب يدعى "مروان ح." على الاعتداء آخر يعمل في محل حلاقة يُدعى "آدم"، مستخدمًا سلاحين أبيضين "مطواة وساطور"، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب رفض المجني عليه الاستجابة لطلب المتهم.

وكشف التقرير الطبي الصادر من المستشفى عن إصابات المجني عليه، وجاء في التقرير إصابة المجني عليه بكسر في الكوع الأيسر وكسر في عظمة الزند، بالإضافة إلى 3 جروح قطعية في الرأس.

وتابع التقرير الطبي، إصابة المجني عليه بجرح قطعي أسفل الظهر، وآخر في القدم، وجرح قطعي في اليد اليمنى تسبب في إصابة بالأوتار، مما استدعى تحويله إلى مستشفى القصر العيني لإجراء تدخل جراحي عاجل.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن المتهم وجه ضربة أولى للمجني عليه بالمطواة على رأسه، ما أفقده توازنه، ثم استل ساطورًا من دراجته النارية واعتدى عليه رغم محاولة المجني عليه الفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وتولت نيابة السيدة زينب التحقيق في الواقعة، حيث استمعت لأقوال أسرة المجني عليه، وطلبت سرعة التحريات حول الحادث.

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