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حملات أمنية في أسوان ودمياط تُسفر عن ضبط مخدرات وأسلحة وهاربين

01:56 م الأربعاء 02 يوليه 2025

حملات أمنية في أسوان

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كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية، من خلال قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع مديريتَي أمن أسوان ودمياط، حملاتها الأمنية المكثفة لضبط تجار المخدرات، حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

في أسوان، أسفرت الحملة عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، بحوزة 3 متهمين، ضُبط لديهم نحو 7 كيلوجرامات من الحشيش، وكميات من مخدري الشابو والبودر، بالإضافة إلى تنفيذ 624 حكمًا قضائيًا متنوعًا شملت أحكامًا جنائية وحبس وغرامات.

أما في دمياط، فقد تم ضبط 4 قضايا جلب مخدرات بحوزة 4 متهمين، بينهم 3 مسجلين جنائيًا، وتم ضبط أكثر من 7 كيلوجرامات من الحشيش، و10 كيلوجرامات من البانجو، و11 كيلوجرامًا من الهيدرو، بالإضافة إلى كمية من مخدر الهيروين، كما ضُبط بحوزتهم 3 أسلحة نارية (فرد خرطوش) بدون ترخيص.

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