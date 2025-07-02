ضبط 2826 مخالفة مرورية في حملات أمن المنافذ

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته الأمنية المكثفة بجميع المنافذ الجمركية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار استراتيجية الوزارة لإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ ومكافحة جرائم التهريب وضبط المخالفات وتنفيذ الأحكام القضائية.

وخلال 24 ساعة فقط، أسفرت الجهود عن ضبط قضية تهريب بضائع عبر أحد المنافذ الجمركية، إلى جانب ضبط 2826 مخالفة مرورية متنوعة داخل نطاق تلك المنافذ، بالإضافة إلى ضبط 28 قضية في مجال الأمن العام.

كما نجحت الحملات في تنفيذ 204 أحكام قضائية متنوعة، وذلك ضمن خطة مستمرة لملاحقة المحكوم عليهم والهاربين من العدالة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط المخالفات بجميع المنافذ الحيوية على مستوى الجمهورية.

حملات أمنية في أسوان ودمياط تُسفر عن ضبط مخدرات وأسلحة وهاربين