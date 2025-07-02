الرادار يسجل 51 ألف مخالفة سرعة في يوم واحد

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف المحافظات، بهدف تحقيق الانضباط المروري، وتطبيق القانون بكل حزم على قائدي المركبات المخالفين.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 62828 مخالفة مرورية متنوعة شملت: 1093 مخالفة سير بدون تراخيص، 20 دراجة نارية مخالفة، 50519 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 4 مخالفات توقف في أماكن عشوائية

كما تم ضبط 644 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، 8 مخالفات لشروط التراخيص

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفين وباشرت النيابة التحقيق.





