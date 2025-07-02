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إصابة شخص في حادث تصادم وتعطل الحركة المرورية بكوبري أكتوبر

11:36 ص الأربعاء 02 يوليه 2025

حادث تصادم سيارتين

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كتب- علاء عمران:

أُصيب شخص في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أعلى كوبري أكتوبر، ما أدى إلى توقف حركة السيارات على الطريق في الاتجاه القادم من منطقتي الجيزة والدقي حتى طلعة العجوزة.

وقد تلقت غرفة عمليات مرور الجيزة بلاغًا بوقوع الحادث، وانتقل رجال المرور إلى الموقع للعمل على تنظيم حركة السير وإعادتها إلى طبيعتها.

وتبين من الفحص الأولي إصابة شخص تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

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