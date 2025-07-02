إعلان

سحب 882 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

11:07 ص الأربعاء 02 يوليه 2025

الملصق الإلكتروني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن من سحب 882 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية.

يُذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني قد انتهت في 30 مارس 2021، وتم تفعيل لوائح المرور بحق المخالفين.

وتواصل وحدات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة أساسية لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.

كما تستمر الوزارة في تقديم الخدمة الإلكترونية التي تتيح لمالكي المركبات ذات التراخيص السارية طلب تركيب الملصق وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا عبر بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور حتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق، إلى جانب الفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الملصق الإلكتروني عدم تركيب الملصق الإلكتروني وحدات المرور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. تعرف علي التفاصيل
4 وفيات و22 مصابًا.. الصحة تعلن حصيلة ضحايا غرق حفار البترول
غرق حفار البترول.. بيان رسمي من قناة السويس بشأن حركة الملاحة
جثة و21 مصابًا في انقلاب سيارة عمال أعلى محور ديروط بأسيوط